Schutzzone reicht bis Bremen Geflügelpest in Ganderkesee - 30.000 Masthähnchen getötet Von dpa | 20.09.2022, 14:02 Uhr

In einem Hähnchenmastbetrieb in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Der Bestand von rund 30.000 Masthähnchen wurde bereits am Sonntag getötet, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte.