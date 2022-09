Geflügelpest Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Cloppenburg Geflügelpest in Betrieb mit 30.000 Puten nachgewiesen Von dpa | 10.09.2022, 12:45 Uhr

In einem Putenbetrieb in Garrel im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Dort wird nun der Bestand von 30.000 Puten getötet, wie der Landkreis am Samstag mitteilte. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte demnach den Nachweis des für Geflügel hochansteckenden Virus des Typs H5N1. In einem Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb richtet der Landkreis eine Schutzzone ein.