Geflügelpest im Landkreis Cuxhaven nachgewiesen Von dpa | 21.02.2023, 16:28 Uhr

Im Landkreis Cuxhaven ist die Geflügelpest aufgetreten. Das hochansteckende Virus wurde in einem Geflügelbetrieb in der Gemeinde Wurster Nordseeküste nachgewiesen, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Es wurde eine Sperrzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet.