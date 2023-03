Möwen Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Krankheiten Geflügelpest bei Möwen in Hannover nachgewiesen Von dpa | 24.03.2023, 12:10 Uhr

Bei fünf am Maschsee in Hannover verendeten Möwen hat sich der Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. Das hochansteckende H5N1-Vogelgrippevirus sei bei den Tieren nachgewiesen worden, teilte die Stadt Hannover am Freitag mit. Nach einer Risikoabwägung sei entschieden worden, wegen dieses Fundes bei Wildvögeln keine Restriktionszonen einzurichten.