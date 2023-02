Geflügelpest Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Geflügelpest-Ausbruch im Freilichtmuseum am Kiekeberg Von dpa | 03.02.2023, 19:09 Uhr

Nach dem Ausbruch der für Vögel gefährlichen Geflügelpest im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen worden. 53 Enten, Gänse und Hühner mussten tierschutzgerecht getötet werden, teilte der Landkreis Harburg am Freitagabend mit. Der Landkreis richtete eine Schutz- und Überwachungszone ein. Zehn Kilometer um das Museum herum gelte auch eine Stallpflicht für Geflügel, hieß es.