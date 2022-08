Boris Pistorius Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Krisenhilfe Geflüchtete werden wieder gleichmäßig im Land verteilt Von dpa | 28.08.2022, 15:44 Uhr

Ab September sollen Geflüchtete wieder gleichmäßig auf die Kommunen in Niedersachsen verteilt werden. Das teilte das Innenministerium am Sonntag in Hannover mit. „Aufgrund der anhaltenden Zugänge verteilen wir die hohe Belastung wieder auf viele Schultern, damit eine Entlastung aller Kommunen erfolgt“, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD). Einige Kommunen hatten zuletzt aus verschiedenen Gründen keine Geflüchteten mehr aufnehmen müssen. Dies habe den Druck auf die verbliebenen Städte und Landkreisen wachsen lassen, hieß es aus dem Innenministerium.