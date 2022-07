ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Heidekreis Gefangener weiter auf der Flucht: 40-Jähriger gewalttätig Von dpa | 15.07.2022, 18:24 Uhr

Die Polizei fahndet weiter nach einem Gefangenen, der am Donnerstag bei einem Transport in Soltau im Heidekreis geflüchtet ist. Am Freitag veröffentlichten die Beamten ein Foto des Mannes, vor dem sie schon am Vortag gewarnt hatte. Er gilt als gewalttätig, schrieb die Polizei.