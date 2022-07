ARCHIV - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Polizeiwarnung Gefangener in Soltau geflüchtet Von dpa | 14.07.2022, 17:52 Uhr

Die Polizei warnt vor einem Gefangenen, der am Donnerstag bei einem Transport in Soltau im Heidekreis geflüchtet ist. Er gilt als gewalttätig, schrieb die Polizei. Der Mann war in Begleitung auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum. Er trug zum Zeitpunkt der Flucht Handschellen, die er mittlerweile abgelegt hat, wie es weiter hieß.