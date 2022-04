Blaulicht FOTO: David Inderlied Schaumburg Gefahrgutunfall bei Kunststoffproduzent: Keine Verletzten Von dpa | 12.04.2022, 13:08 Uhr | Update vor 32 Min.

Auf einem Werksgelände in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist beim Umfüllen aus einem Lastwagen ein gesundheitsgefährdender Stoff ausgelaufen. Bei dem Gefahrgutunfall am Montagnachmittag gab es keine Verletzten, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Montagabend gaben die Behörden Entwarnung, nachdem Spezialisten der Feuerwehr die Chemikalie beseitigt hatten. Der Sprecherin zufolge handelte es sich um Isocyanat. In dem Unternehmen werden Kunststoffe produziert. Weitere Ermittlungen wegen eines Verdachts auf eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat gebe es nicht. „Für uns ist das ein Betriebsunfall“, sagte die Polizistin.