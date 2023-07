Badesee Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Gefahr von Blaualgen in Badegewässern steigt Von dpa | 18.07.2023, 15:50 Uhr | Update vor 35 Min.

In mehreren Gewässern in Niedersachsen steigt die Gefahr von Blaualgen. Badegäste sollten sich daher vor dem Sprung ins kühle Nass informieren. Im Steinhuder Meer etwa entwickeln sich derzeit vermehrt die Cyanobakterien (Blaualgen). Das Landesgesundheitsamt rät Besuchern der Badeinsel in Steinhude und des Badestrands Weiße Düne in Mardorf deshalb zu besonderer Vorsicht. Auch im Hohnsensee in Hildesheim sei eine erhöhte Konzentration an Blaualgen gemessen worden.