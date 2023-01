Gefährliche Burgunderblutalgen im Unisee Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Umwelt Gefährliche Burgunderblutalgen im Unisee Von dpa | 24.01.2023, 16:26 Uhr

Die Bremer Umweltbehörde warnt Hundebesitzer davor, ihre Tiere am Unisee und am Mahndorfer See frei laufen zu lassen. In beiden Gewässern seien Burgunderblutalgen nachgewiesen worden, die Giftstoffe produzieren können, teilte das Umweltressort am Dienstag mit. Diese können von Hunden aufgenommen werden, wenn sie aus dem See trinken oder darin baden. Die Behörde rät dazu, Hunde beim Spaziergang an beiden Seen anzuleinen. Die abgestorbenen Algen schwimmen in Schlieren auf der Wasseroberfläche und verfärben diese rötlich-braun. Die Burgunderblutalgen zählen zu den Blaualgen, die für Haut- und Schleimhautreizung bekannt sind. Sie können auch allergische Reaktionen und Durchfallerkrankungen auslösen.