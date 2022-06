ARCHIV - Blick auf die Anlage von Dow. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Energie Gashändler: Rabatt bei Einspeisung an deutschen LNG-Terminals Von dpa | 03.06.2022, 13:02 Uhr

An den künftigen LNG-Terminals in Deutschland werden Gashändler 40 Prozent Rabatt auf die Gebühren für die Gaseinspeisung erhalten. Dies hat die Bundesnetzagentur festgelegt. Der Rabatt gelte ab 2023, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Entgelte werden von den Fernleitungsnetzbetreibern erhoben.