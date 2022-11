Weitere Entwicklung nach Kollision von zwei Güterzügen Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down Güterzugunglück Gas aus Waggons auf Strecke Hannover-Berlin abgepumpt Von dpa | 25.11.2022, 16:12 Uhr

Nach dem schweren Güterzugunfall auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin haben die Helfer jetzt das gefährliche Propangas vollständig aus den verunglückten Waggons entfernt. Das Abpumpen sei beendet worden, man könne die Unfallstelle bei Leiferde in Kürze der Bahn für die weiteren Aufräum- und Reparaturarbeiten übergeben, hieß es am Freitagnachmittag bei der zuständigen Feuerwehr in der Gemeinde Meinersen. Zuvor hatte der Radiosender Antenne Niedersachsen über den aktuellen Zwischenstand berichtet.