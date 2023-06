Der Avatar, den Bosse von zu Hause steuert, kann sich selbst bewegen und wenn das nicht klappt, helfen seine Freunde und Mitschüler (v.l.) Jan, Jonas, Luca und Laurin. Foto: Lea Borner up-down up-down Im Landkreis Oldenburg Krebskranker Grundschüler Bosse nimmt in Ganderkesee mit Avatar am Unterricht teil Von Lea Borner | 13.06.2023, 17:40 Uhr

Bosse ist krank und kann deshalb langfristig nicht am Präsenzunterricht an der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) teilnehmen. Seit er einen kleinen Schulroboter bekommen hat, kann er endlich wieder ein aktiver Klassenkamerad sein.