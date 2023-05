Galeria Karstadt Kaufhof bleibt nun doch in Bremen. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Warenhaus in der Innenstadt Galeria Kaufhof in Bremen bleibt doch erhalten Von dpa | 25.05.2023, 18:49 Uhr

Die Filiale von Galeria in Bremen wird doch nicht geschlossen. Das in bester Lage seit 1932 betriebene Warenhaus werde weiter der größte und wichtigste Einzelhändler der Bremer Innenstadt bleiben, teilten die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und der Eigentümer der Immobilie, die Gustav Zech Stiftung, am Donnerstagabend mit.