Gänselieselbrunnen Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Wahrzeichen Gänselieselbrunnen in Göttingen wird saniert Von dpa | 01.03.2023, 10:53 Uhr

Der Gänselieselbrunnen in Göttingen wird erstmals seit 2001 generalsaniert. Vandalismus und zahlreiche Promovierte hätten ihre Spuren an dem Stadtwahrzeichen hinterlassen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. In Göttingen ist es Tradition, dass Doktoranden und Doktorandinnen nach ihrer erfolgreichen Promotion der bronzenen Frauenfigur in der Brunnenmitte einen Kuss geben.