Gesellschaft Fußgängerampeln in Göttingen zeigen Männer- und Frauenpaar Von dpa | 15.06.2023, 15:18 Uhr

In Göttingen gibt es seit Donnerstag eine Ampel, die bei Grün ein Frauenpaar zeigt - und eine mit einem Männerpaar. Eine weitere neu gestaltete Ampel zeigt eine Frau mit einem Mann. Die Fußgängerampeln befinden sich in der Nähe das Rathauses, wie die Stadt mitteilte. Die Lampen wurden am Donnerstag im Beisein von Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) umgebaut.