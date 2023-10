Verkehrsunfall Fußgänger wird von Auto angefahren und tödlich verletzt Von dpa | 21.10.2023, 08:19 Uhr | Update vor 53 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Bei einem Autounfall in Grünendeich (Landkreis Stade) ist in der Nacht auf Samstag ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Der Mann wurde auf einer Landstraße von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei macht zunächst keine weiteren Angaben zu dem tödlich verletzten Fußgänger. Der 19-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.