Landkreis Vechta Fußgänger von Auto angefahren und tödlich verletzt Von dpa | 23.01.2023, 07:29 Uhr

Ein 71 Jahre alter Fußgänger ist am Sonntagabend in Holdorf (Landkreis Vechta) von einem Auto angefahren worden und gestorben. Der Mann war gemeinsam mit seinem Hund am rechten Fahrbahnrand einer unbeleuchteten Straße außerhalb der Ortschaft unterwegs und wurde von hinten von dem Fahrzeug erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42-jährige Fahrer des Unfallwagens gab an, den Mann wegen der Dunkelheit nicht gesehen zu haben. Die Rettungskräfte stellten den Tod des 71-Jährigen noch am Unfallort fest.