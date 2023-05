Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Braunschweig Fußgänger nach Zusammenstoß mit Bus verletzt Von dpa | 04.05.2023, 07:35 Uhr

Ein 77-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Braunschweig am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Der Fußgänger lief aus zunächst ungeklärter Ursache gegen einen fahrenden Linienbus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach prallte er mit seinem Kopf gegen das Fahrzeug und stürzte auf den Gehweg, wo er reanimiert werden musste. Der Mann kam in ein Krankenhaus.