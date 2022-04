Krankenwagen FOTO: Julian Stratenschulte Braunschweig Fünf Menschen nach Unfall auf A39 leicht verletzt Von dpa | 17.04.2022, 09:10 Uhr | Update vor 34 Min.

Bei einem Unfall auf der A39 in der Nähe von Braunschweig sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ihr Fahrzeug geriet am Samstagabend in Höhe Cremlingen aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Anschließend landete das Auto in einem Graben neben der Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen zum Unfallhergang ein.