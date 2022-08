Landgericht Bremen FOTO: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Landgericht Bremen Fund von zerstückelter Leiche: 46-Jähriger vor Gericht Von dpa | 26.08.2022, 01:48 Uhr

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche beginnt am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen der Mordprozess gegen den Ehemann der getöteten Frau. Laut Anklage soll der 46-Jährige seiner Frau Anfang Februar in Bremerhaven Beruhigungsmittel gegeben und sie dann getötet haben. Danach soll er die Leiche zerteilt und in Plastikfolien und Müllsäcke gepackt haben. Diese steckte der Deutsche laut Anklage in einen Koffer, den er schließlich in den Fluss warf.