Weihnachten Für die Zootiere in Hannover ist schon jetzt Bescherung Von dpa | 20.12.2022, 14:56 Uhr

Tierische Bescherung im Zoo Hannover: Traditionell haben die Zoo-Bewohner schon vor Heiligabend bunt verpackte Leckereien erhalten. In der Fachsprache werde dies als „Tierbeschäftigung“ bezeichnet, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die Tiere müssten sich - wie in der Natur - erst einmal etwas einfallen lassen, um ihre Nahrung zu finden. Für die Erdmännchen hatten die Tierpfleger eine Schlittenfahrt vorbereitet. Die Scharrtiere mussten auf kleine, bunte Schlitten klettern, um an ihre Lieblingsleckerei, nämlich Mehlwürmer, zu gelangen.