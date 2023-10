Der Junge aus Osterode am Harz (Landkreis Göttingen) war am Mittwochabend von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden. Er kam nicht zu Hause an, nachdem er bei einer Bekannten gewesen war. Feuerwehr und Polizei leiteten den Angaben nach eine große Suche ein.

Am späten Abend traf die Polizei den Fünfjährigen im thüringischen Nordhausen an. Die Bahnhöfe liegen rund 45 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Die Polizei nimmt an, dass der Junge in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) umgestiegen ist.