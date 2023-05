Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Fünf Verletzte durch Schwefelsäure in Metallbetrieb Von dpa | 15.05.2023, 16:37 Uhr

Bei einem Austritt von Schwefelsäure in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. Ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.