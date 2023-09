Verkehr Fünf Verletzte bei Unfall: 20-Jähriger tödlich verunglückt Von dpa | 26.09.2023, 07:20 Uhr | Update vor 19 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 bei Kirchseelte (Landkreis Oldenburg) sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden, einer davon tödlich. Ein 20-jähriger Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer seien mit dem Autor in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte eine Sprecherin am Dienstagmorgen mit. Der Wagen sei daraufhin zurück auf die Straße und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort sei das Auto mit einem anderen entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.