Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Cloppenburg Von dpa | 20.11.2022, 08:13 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Cloppenburg sind zwei 8 und 11 Jahre alte Kinder schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Demnach hatte ein 33-jähriger Autofahrer auf die Auffahrt zur Bundesstraße 72 abbiegen wollen und den entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen übersehen. Unter den Leichtverletzten ist neben den Fahrern auch der Beifahrer des 33-Jährigen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.