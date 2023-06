Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Landkreis Stade Fünf junge Menschen bei nächtlichem Autounfall verletzt Von dpa | 04.06.2023, 14:28 Uhr

Fünf Menschen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren sind bei einem Unfall mit ihrem Auto in Grünendeich (Landkreis Stade) verletzt worden. Ein 22-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 19-jährige Fahrer soll unter Einfluss von Alkohol gestanden haben.