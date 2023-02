Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kriminalität Fünf Bronzefiguren von Friedhof in Bremen gestohlen Von dpa | 26.02.2023, 12:02 Uhr

Unbekannte Täter haben fünf Bronzefiguren gestohlen, die am Eingang eines Friedhofs in Bremen standen. Die Figuren wurden in der Nacht zu Samstag abgerissen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Betonsockel, auf denen die Skulpturen standen, wurden zum Teil erheblich beschädigt. Vor dem Eingang standen insgesamt sieben Figuren.