Theater „Fühlst du mein Herz" Staatstheater Braunschweig will feiern Von dpa | 08.05.2023

In der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill hat das Staatstheater Braunschweig sein Motto für die kommende Spielzeit gefunden. Pollys Frage „Fühlst du mein Herz schlagen?“ halte die fast 600 geplanten Vorstellungen locker zusammen, teilte das von Intendantin Dagmar Schlingmann geleitete Mehrspartenhaus am Montag mit. In der Saison 2023/2024 stehen insgesamt 32 Neuproduktionen, davon 14 Uraufführungen, auf dem Programm.