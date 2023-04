Blumen im Sonnenschein Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Frühlingshafter Mittwoch in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 19.04.2023, 08:28 Uhr

Ein sonniger Mittwoch erwartet die meisten Menschen in Niedersachsen und Bremen. Im Harz gibt es vermehrt Wolken, überwiegend ist es aber freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen bis auf frühlingshafte 15 Grad, im Harz auf acht Grad. In der Nacht auf Donnerstag regnet es teilweise, im Harz kann es zu Schneeregen und Temperaturen um die null Grad kommen. Am Donnerstag wird es wolkig und teilweise regnerisch bei Temperaturen bis maximal 13 Grad. Tagsüber können auch stärkere Windböen aufkommen. Der Frühling zeigt sich dann am Freitag wieder bei freundlichem Wetter und Temperaturen von bis zu 19 Grad.