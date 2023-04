Park der Gärten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Bad Zwischenahn Frühlingsblüher läuten Jubiläum im Park der Gärten ein Von dpa | 21.04.2023, 16:41 Uhr

Zum Start der Jubiläumssaison blühen im Park der Gärten im Ammerland so viele Frühlingsblüher wie seit der Landesgartenschau 2002 nicht mehr. „Der Park der Gärten ist jedes Jahr anders, aber in diesem Jahr zum 20. Jubiläum ganz besonders“, sagte der Geschäftsführer der Park-Gesellschaft, Christian Wandscher am Freitag. Statt der üblichen rund 40.000 Blumenzwiebeln seien im vergangenen Herbst und im Frühjahr für das Jubiläum mehr als 70.000 Zwiebeln gesetzt worden. Zum Auftakt der Parksaison an diesem Samstag säumen schon zahlreiche Osterglocken und Hyazinthen die Beete.