Wolkenwetter Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Frühling lässt auf sich warten: Wind und Sonne-Wolken-Mix Von dpa | 14.03.2023, 16:02 Uhr

Die ersten Frühlingsgefühle lassen angesichts des stürmischen Wetters mit Schauer, teils auch mit Schnee und Graupel, wohl auch noch in den kommenden Tagen auf sich warten. Am Dienstag zog es am Nordstrand der ostfriesischen Insel Norderney bei stürmischem Nordwestwind und Temperaturen um sechs Grad nur hartgesottene Strandspaziergänger und Kitesurfer ins Freie. Für Mittwoch erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor allem an der Küste starken Wind.