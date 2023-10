Landtagswahl Frühere Bremer Spitzenkandidatin gegen „Brötchentaste“ Von dpa | 07.10.2023, 14:07 Uhr | Update vor 5 Min. Maike Schaefer Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down

Die frühere Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen, Maike Schaefer, hat nochmals ihre umstrittene Abschaffung der „Brötchentaste“ in Bremen kurz vor der Landtagswahl verteidigt. Mit der Wiedereinführung der Brötchentaste nehme die Koalition ihre eigenen politischen Beschlüsse wieder zurück, sagte Schaefer im Interview mit dem „Weser-Kurier“: „Es ist populär, aber meiner Meinung nach ein falsches Signal. Wer die Verkehrswende wirklich will, kann keine Brötchentaste wollen.“