Grippe-Impfung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Früher Anstieg von Grippefällen: Behrens lässt sich impfen Von dpa | 22.11.2022, 03:03 Uhr

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landesgesundheitsamts (NLGA) einen außergewöhnlich frühen Anstieg der Influenza-Fälle. Um für die Grippeschutzimpfung zu werben, lässt sich die Gesundheitsministerin des Landes, Daniela Behrens (SPD), am Dienstag (14.00 Uhr) in Hannover gegen die Influenza impfen.