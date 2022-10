Nebel Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wetter Frost und Nebel in Teilen Niedersachsens erwartet Von dpa | 11.10.2022, 07:22 Uhr

In der kommenden Herbstnacht ist in Niedersachsen vereinzelt mit Frost in Bodennähe und starkem Nebel zu rechnen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann die Sichtweite in der Nacht zum Mittwoch durch den Nebel teilweise weniger als 150 Meter betragen. Dabei werden Tiefstwerte von bis zu 2 Grad im Raum Göttingen erwartet.