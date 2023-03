Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Frontalkollision: 27-Jährige tot, Baby überlebt Von dpa | 16.03.2023, 21:09 Uhr

Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf einer Landesstraße im Landkreis Uelzen ist eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Ein neben ihr in einem Kindersitz gesichertes Baby sei vermutlich unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 25-jährige Fahrer des Wagens erlitt bei dem Unfall am späten Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen.