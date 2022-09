Wölfe Foto: Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Friesland und Wittmund: Behörde gibt Wolf zum Abschuss frei Von dpa | 14.09.2022, 16:49 Uhr

Nach Wolfsrissen und Wolfsichtungen in den Landkreisen Friesland und Wittmund darf dort ein Wolf mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung abgeschossen werden. Eine entsprechende Genehmigung zur Tötung des Tieres habe der zuständige Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKKN) am Mittwoch erlassen, teilte das Umweltministerium in Hannover mit. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit den zuständigen Jagdbehörden getroffen worden.