Blaulicht FOTO: Jens Büttner Von der Weide ausgebüxt 50 entlaufene Kühe lösen Polizeieinsatz in Friesland aus Von dpa | 14.03.2022, 06:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Rund 50 Kühe sind am Sonntagabend von einer Weide in Roffhausen (Landkreis Friesland) ausgebüxt und haben sich auf den Weg in Richtung Wilhelmshaven gemacht.