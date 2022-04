Abbau der Friesenbrücke FOTO: Sina Schuldt Verkehr Friesenbrücke: Bahn informiert mit Infomobil über Bau Von dpa | 19.04.2022, 10:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einem Infomobil will die Deutsche Bahn (DB) Anwohnerinnen und Anwohner an der Ems in Ostfriesland über den Neubau der Friesenbrücke informieren. Am 26. und 27. April soll das Infomobil zunächst in Westoverledingen auf der östlichen Emsseite und dann in Weener auf der westlichen Emsseite Anlaufpunkt für Interessierte sein, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Zusammen mit Vertretern der Kommunen will die Bahn Auskunft über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und die geplanten Baumaßnahmen geben. Zurzeit werden die Überreste der alten Friesenbrücke zurückgebaut. Im Sommer will die Bahn mit den Arbeiten für die neue Brücke beginnen.