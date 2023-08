Bundesregierung Fridays for Future warnt vor Klimaschutzgesetz-Aufweichung Von dpa | 08.08.2023, 05:16 Uhr | Update vor 33 Min. Fridays for Future Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down

Fridays for Future warnt vor der geplanten Reform des Klimaschutzgesetzes. Die Bundesregierung verliere sich in parteipolitischen Streitigkeiten und wolle jetzt auch das Klimaschutzgesetz aufweichen, sagte die Aktivistin Pauline Brünger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.