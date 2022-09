Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbi up-down up-down Demonstrationszug Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf Von dpa | 23.09.2022, 01:49 Uhr

Die Bewegung Fridays for Future (FFF) ruft für diesen Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder zu Aktionen für mehr Klimaschutz auf. In Bremen werden 3000 Demonstranten erwartet, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Demonstrationszug startet am Osterdeich und endet mit einer Kundgebung auf der Bürgerweide. Die Polizei rät Autofahrern, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren. In Hannover rechnen die Organisatoren mit rund 2000 Teilnehmern.