Polizeiarbeit Fremde vor Schulen? Soziale Medien schüren Eltern-Ängste Von dpa | 03.05.2023, 05:24 Uhr

Berichte in den sozialen Medien, wonach Fremde vor Schulen angeblich Kinder ansprechen und mit Süßigkeiten locken, verunsichern Eltern und erschweren womöglich die Polizeiarbeit. „Es bauscht sich auf. Zum Teil werden aus einem Fall irrtümlicherweise mehrere. Aus einem Ansprechen wird Anschreien oder Ins-Auto-Ziehen“, sagt Dirk Heitmann von der Polizeiinspektion in Celle in Niedersachsen.