Schifffahrt „Fremantle Highway" zwei Monate nach Großbrand in Rotterdam Von dpa | 23.09.2023, 12:50 Uhr

Zwei Monate nach dem Ausbruch eines verheerenden Feuers auf der „Fremantle Highway“ ist der stark beschädigte Autofrachter am Samstag im Hafen von Rotterdam angekommen. An einem Dock des Schiffbauers Damen Shiprepair soll der wie ein Geisterschiff anmutende Frachter nach Möglichkeit wieder fahrbereit gemacht werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier bis fünf Monate andauern, wie ein Sprecher des maritimen Serviceunternehmens Koole Constructors sagte. Was danach mit dem Schiff geschehen könnte, sei noch unklar.