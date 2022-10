Bremer Freimarktsumzug Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Volksfest Freimarktsumzug lockt Schaulustige in Bremer Innenstadt Von dpa | 22.10.2022, 14:10 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist am Samstag in Bremen zur Halbzeit des Freimarkts wieder eine bunte Karawane durch die Innenstadt gezogen. Mehr als hundert Fuß- und Wagengruppen beteiligten sich an dem rund zwei Kilometer langen Freimarktsumzug, wie die Veranstalter mitteilten. Zu sehen waren bunt geschmückte Festwagen, Trecker, Wohnmobile und kostümierte Gruppen, die zu Fuß die Strecke liefen. Knapp 3000 Personen gingen oder fuhren auf den Wagen mit, wie eine Sprecherin sagte.