Zoofans mit einer Dauerkarte können am Wochenende ohne zusätzliche Kosten viele andere Zoos, Tierparks und Museen in ganz Niedersachsen besuchen. Insgesamt 20 Parks nehmen an der Aktion teil. Besitzer von Dauerkarten eines der Zoos, haben am Samstag und am Sonntag dann freien Eintritt zu den anderen Tierparks. „Die Zootage sind eine gute Gelegenheit für unsere Stammgäste, auch andere spannende Einrichtungen kennenzulernen“, sagte Lars Lichtenberg, vom Natureum Niederelbe im Landkreis Stade. Er freue sich durch die Aktion aber auch auf neue Besucher in seinem Park.



Neben dem Natureum nehmen unter anderem auch die Zoos in Braunschweig und Osnabrück, die Seehundstation Norddeich, der Tierpark Essehof im Landkreis Helmstedt und der Wildpark Schwarze Berge im Landkreis Harburg teil. Die Aktion soll auch zeigen, wie wichtig die Zoos als Bildungs- und Erholungsangebot sind.