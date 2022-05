Die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" der Marine verlässt den Hafen am Marinestützpunkt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Verteidigung Fregatte zur Stärkung der Nato-Nordflanke aufgebrochen Von dpa | 26.05.2022, 21:14 Uhr

Um die Nordflanke der Nato mit abzusichern, ist am Donnerstag die deutsche Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ von Wilhelmshaven aus aufgebrochen. Das Kriegsschiff soll in den nächsten Monaten auch Teil der schnellen Eingreiftruppe des Militärbündnisses werden, wie das Marinekommando mitteilte. An Bord der fast 140 Meter langen Fregatte sind rund 220 Soldatinnen und Soldaten, darunter Besatzungsmitglieder aus der Slowakei. Dazu gehören außerdem eine Facharztgruppe sowie Marineflieger mit zwei Bordhubschraubern.