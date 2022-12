Fregatte «Lübeck» Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Marine Fregatte „Lübeck“ außer Dienst gestellt Von dpa | 15.12.2022, 12:12 Uhr

Mit der Fregatte „Lübeck“ hat die deutsche Marine ihr letztes Kriegsschiff der sogenannten Bremen-Klasse F122 außer Dienst gestellt. Am Donnerstag nahmen Soldatinnen und Soldaten von dem rund 130 Meter langen Marineschiff bei einer Zeremonie in Wilhelmshaven Abschied, wie ein Sprecher des Marinekommandos sagte. Gebaut wurden die Fregatten dieser Klasse am Ende des Kalten Krieges, vor allem für die U-Boot-Jagd in der Nordsee und im Nordatlantik.