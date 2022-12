Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Sorgerechtsstreit Frauen sollen Auftragsmörder engagiert haben Von dpa | 09.12.2022, 16:47 Uhr

Wegen eines Sorgerechtsstreits sollen eine Mutter und ihre Tochter in Wolfenbüttel aus ihrem Bekanntenkreis einen vermeintlichen Auftragskiller angeworben haben, um den Ex-Lebensgefährten der Tochter töten zu lassen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Freitag sagte, erließ das Landgericht Braunschweig am vergangenen Samstag Haftbefehl gegen die beiden Frauen wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Zuvor hatte der „Spiegel“ über den Fall berichtet.