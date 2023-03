Frauen fordern mehr Geld Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Frauen bekommen in Niedersachsen 18 Prozent weniger Geld Von dpa | 07.03.2023, 08:43 Uhr

Frauen bekommen in Niedersachsen pro Arbeitsstunde durchschnittlich 18 Prozent weniger Geld als Männer. Das hat das Landesamt für Statistik zum sogenannten Equal Pay Day am Dienstag mitgeteilt, der symbolisch für die Lohnlücke steht. Je später im Jahr der Aktionstag stattfindet, desto größer ist die Lohnungleichheit. Im vergangenen Jahr bekamen Frauen in Niedersachsen durchschnittlich 18,98 Euro brutto pro Stunde, Männer hingegen 23,23 Euro.